在團購美食有相當知名度的德國豬腳品牌「TJW豚角王」，繼2019年設立漢神百貨店後，今年再進駐義聯集團全新shopping mall義享天地B2美食街，3/20-3/22推出開幕優惠促銷活動，由網路討論度爆品「TJW獨享秘製烤豬腳套餐」領軍，推出「280元限時限量買一送一」眾樂樂分享組等買好買爆專案，預料將引起南臺灣肉食主義信眾排隊潮。

TJW豚角王首度插旗北高雄，強勢進駐義聯集團全新shopping mall義享天地B2美食街，專櫃結合歐風時尚設計概念，打造享受療癒餐酒空間，餐點顛覆以往大口吃肉的粗獷意象，推出各種創意吃法及其他風味肉品，其中必吃餐點有：「TJW獨享秘製烤豬腳」選用膠質豐富卻不油膩的豬前腳膝蓋，獨門醃料加上秘製手法按摩醃製3天以上，炙烤後外皮酥脆Q彈，內層多汁膠質鮮嫩，同時享受豐富多層次鮮美口感，迷人炭烤炙燒香氣佐上恰到好處清爽解膩的德式酸菜，還可以奢侈的升級「TJW獨享南義焗烤豬腳」，濃郁焗烤起司覆上德國豬腳酥脆Q彈外皮，引爆肉控口腹之慾！現場套餐還可選擇蒸烤後滑嫩多汁豬腳搭配鮮脆生菜的「普羅旺斯炙烤豬腳溫沙拉」，一口豬腳一口沙拉，豬肉炙燒香氣混搭鮮甜多汁美生菜，瓦解肉肉控們最後一道防線，整套不用300元附有小點與飲品，恣意享受肉肉帶來的療癒滋味。

為召喚肉食主義信眾們，3/20-3/22開幕祭出美食餐廳指名經典商品「秘製德國豬腳」（冷凍裝）原價390元限時限量買一送一，只需要解凍、加熱簡單兩步驟，標榜30年家傳秘製配方，主廚級德式豬腳輕鬆上桌。現場專櫃才有的「TJW獨享秘製烤豬腳」套餐原價280元亦買一送一，滿足肉食動物連一拉一好夥伴療癒肉食饗宴。

除此，TJW豚角王更是一連兩週推出豬腳、肋排多款熱銷商品限時限量買一送一，預計引爆肉肉狂潮排到路口轉角，為了方便團購愛好者提貨，4/2-4/5門市櫃位「秘製德國豬腳」（冷凍裝）加碼不囉嗦，限時限量買二送一另外加贈「好方便厚款保冷袋」。

(工商 )