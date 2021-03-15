大里區公所舊辦公處拆除重建，臨時辦公處移至台中市纖維工藝博物館3樓，民眾洽公還可順道欣賞展覽。（黃國峰攝）

大里區公所舊辦公處拆除重建，臨時辦公處移至台中市纖維工藝博物館3樓，期許創全新風貌與格局，無縫接軌提供市民優質服務。（黃國峰攝）

大里區公所舊辦公處拆除重建，臨時辦公處移至台中市纖維工藝博物館3樓，15日舉行搬遷祈福儀式。（黃國峰攝）

大里區公所舊辦公處拆除重建，臨時辦公處移至台中市纖維工藝博物館3樓，形成全國首見區公所與博物館同館舍服務的景象，民眾洽公還可順道欣賞展覽，15日舉行搬遷祈福儀式，期許大里區能風調雨順，並開創全新風貌與格局，無縫接軌提供市民優質服務。

台中市副市長黃國榮表示，纖維工藝博物館是台中市首座市級公立博物館，也是全國唯一以纖維為主題的專業博物館，此次大里公所搬移到充滿藝術氣息的纖維工藝博物館是項大工程，感謝所有辛苦搬遷的人員，期盼大里公所開創全新風貌與格局，造福在地市民

大里區長鄭正忠表示，此次廳舍搬遷大部分沿用原有設備，為保障民眾洽公權益，公所利用平日晚上及假日進行搬遷作業，經廠商及同仁全力趕工，公所已於於3月2日順利搬遷完成，以嶄新模樣持續為市民服務，與市府團隊共同打造「富市台中、新好大里」。

民政局長吳世瑋指出，目前大里區人口數已超過21萬人，人口躍升第3大區，市府積極於大里區推動各項建設，如台中首座多功能防汛公園草湖防災公園、大里國民運動中心預計年底啟用、東榮立體停車場預計111年完工等等，而區公所搬遷後電話不變仍為（04-24063979）；但大里區調解委員會則搬遷至大新圖書館2樓（大新街36-1號），洽詢電話改為04-24063061，請民眾留意洽公地點及電話更動。

(中時 )