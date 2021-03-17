有趣的電流實驗，用全身的力氣讓燈泡發光。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

「瘋狂科學家-趣味科學特展」巡迴全台各地，廣受好評，南瀛天文館特別和國立科學工藝博物館合作，邀請移展至天文館展出，即日起熱鬧登場，並展至明年5月1日，歡迎大小朋友前往參觀。

展覽自導入區開始介紹科學史上重要的科學家，像是愛因斯坦、法拉第、牛頓、華生，帶領參觀者一同踏入電學、光學、力學及生理醫學等4大領域的實驗室。

本展覽特別將各種科學原理實體化，設置許多互動裝置，因此參觀者可以在一系列可「動手操作」的展品中動手「玩」出科學的趣味，同時也體會科學家不斷實驗與不放棄的科學精神，並最後以諾貝爾獎科學獎項結尾，鼓勵參觀者持續努力，往科學探究之路前進。

南瀛天文館表示，歷年來特展皆以科技生活化、科學體驗、寓教於樂為策展目標，因此規畫了「奔月歷險-太空動物互動特展」來認識及探索月球。每當天文領域有重大進展時，皆與科學之進步息息相關，因此特別邀請科工館該展移至天文館作為聯合展覽，一票同時逛兩展，希望能讓大眾透過與眾不同的學習方式，對科學知識不再陌生，歡迎大家前來參觀展覽，一起「玩」科學。

(中時 )