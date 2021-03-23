建碁（3046）於2020年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC的訂單，並持續著墨智慧城市中物聯網的研發；今年的智慧城市展，建碁以優異的平台技術領導者角色定調「建碁物業雲管理平台」，從中針對「智慧門禁與溫度偵測」、「智慧電表與數據管理」兩大科技物業管理方案。

建碁總經理蔡文鋒表示：「智慧城市是物聯網發展的重要場域之一，以物聯網延伸的智慧解決方案是建碁協助企業夥伴研發的方向；企業夥伴鏈亦是建碁的價值所在，透過建碁強大的技術核心團隊，讓企業夥伴更可以心無旁騖將智慧方案與產品成功推廣與應用於高價值的場域上。」

受疫情影響，人類生活型態隨之改變，「建碁物業雲管理平台」透過物聯網技術提供給企業夥伴全新解決方案，該平台以建碁台灣團隊研發的ConnectUX控制台，以實踐數據串接、傳輸與管理為核心，可管理不同地點的物聯網設備並進一步解讀相關數據。

建碁智見總經理林銘祥表示，「建碁物業雲管理平台」可串接眾多物聯網設備並支援API串接，這次展出的「智慧門禁與溫度偵測」是透過台灣專業團隊所研發的臉部辨識引擎結合溫度偵測，可以有效地控管環境安全與人員健康狀態；「智慧電表與數據管理」運用台灣所研發的物聯網設備，以高品質、高穩定的技術，提供智慧城市建築、物業管理業者最便捷與快速的解決方案。

建碁開發的「建碁物業雲管理平台」可以與其他平台達成垂直整合，快速啟用與導入；合作夥伴之一的金箍棒智慧物管（JGB Smart Property），其為包租代管業及社會住宅打造專屬的一站式租房管理平台，執行長田智娟表示：「物聯網及5G技術的成熟與落地，讓房產科技（Property Tech）呈現躍進式的應用。金箍棒與建碁將整合智慧大樓及租房管理系統，包括物聯網設備、智能電表的數據串接，能更快速提供包租代管業者掌握即時能源及電力使用數據，讓業者無須逐戶抄寫電表，以自動化系統代替曠日廢時的人力工作。」

建碁去年營收17.56億元，合併虧損0.6648億元，EPS為-0.93元。

(時報資訊)