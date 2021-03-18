亮不亮有關係，台中市建設局啟動「偏鄉點燈計畫」，傾聽當地里長及地方居民需求，前進山區偏僻道路、暗巷及海邊堤防等地區增設路燈，自2019至2020年間完成裝設2500盞；建設局長陳大田盼路燈成為溫暖人心的安全守衛，照亮市民回家的路。
陳大田指出，美好的生活，必須從最基礎的民生建設打好根基，「偏鄉點燈計畫」增設重點區域為山區狹窄、行車路況較差、照明較暗等路段。
以去年為例，建設局於和平區自由里11K產業道路沿線、南勢里鐵坑巷支線增設19盞；清水區客庄路與客庄堤防交接處，即國道4號陸橋下增設5盞；大里工業區鳳凰路88號旁常有大型貨車進出路段增設4盞。
陳大田強調，偏遠地區增設路燈除電力施工不易且路燈增設後的用電，需特別向台電公司申請專用電源，後由台電受理後設計、施工，工期較一般地區冗長。
建設局積極與台電合作，除送電申請過程配合台電現勘提升設計正確率及效率，施工過程也協助向地方說明，縮短整體新設路燈作業期程。
市府表示，維護增設路燈品質，建設局將持續推動「偏鄉點燈計畫」，傾聽區公所、里長及居民意見，了解地方實際需求辦理增設照明，盼藉由改善偏鄉照明環境，提升全市交通安全與市民生活品質。
(中時 )
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