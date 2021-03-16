台北1名罹患精神疾病的女子，因擔心被男網友追殺，竟與愛犬「謀為同死」，親手勒斃愛犬後輕生。女子被救活後遭檢方起訴，台北地院審理認為，案發時女子辨識行為能力顯著減低，且犯後態度良好，依動物保護法「不得任意宰殺動物」罪判拘役10日，併科罰金20萬元，緩刑2年，緩刑期間定期接受治療，可上訴。

判決指出，女子明知不得任意宰殺動物，竟為謀與她飼養的貴賓狗同死，於2018年9月24日中午，在住處以狗繩勒斃愛犬後輕生，女子母親及時發現，送醫救回女子。

法院審理時，女子承認犯行，表示她罹患憂鬱症及躁鬱症，有被害妄想症，案發那一段時間，因與網友有感情糾紛，遭網友跟蹤、恐嚇，她心理極為恐慌、焦慮；案發當天她病況嚴重，一直感覺有人會破門而入縱火，才會輕生，因她與小狗很親密，所以帶小狗一起走。

法官根據醫院鑑定報告，認為女子罹患雙重精神疾病，案發時雖能認識到殺害小狗是違法行為，但因情緒受病情驅使，辨識行為能力已顯著降低，符合減刑要件。

法官指出，女子是為免愛犬同遭殺害或獨活，才謀為同死，動機情有可原，但就算小狗法律上屬於財產，終究是一條生命，飼主仍不能任意處置牠的生命，女子忽視愛犬生命價值，確有不該。

法官考量女子無前科，迄今仍自陳捨不得愛犬，每天自責、心痛，希望小狗再回到身邊，且現持續就醫控制病情，已有悔悟，故依動保法「不得任意宰殺動物罪」判拘役10日，併科罰金20萬元，緩刑2年。

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(中時 )