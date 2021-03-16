財長蘇建榮17日將赴立法院財政委員會進行業務報告，立委何志偉16日發聲明再次對財政部喊話，疫情控管了，經濟復甦要有財政手段，呼籲財政部今年繼續延長貼心政策，讓「稅金分期延期繳、報稅期間拉長慢慢繳」。

何志偉2月曾召開記者會拋出此一主張，16日他再度強調，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行到2021年6月30日止，距離今天還有105天，好酒沈甕底，但好政策應該早點讓民眾心裡有個底。

何志偉說，目前全台共計403家事業單位、4千175人被放無薪假中，相較前1週增加36家、591人。因為國境管制，航空業、旅行業、倉儲業仍是慘業。

何志偉表示，全球確診病數120,084,463，台灣國內檢驗總計404,521人，死亡僅十人實屬難得。但，疫情仍未看見盡頭。條例延長有其迫切的必要性。

何志偉提到，2020年財政部為體恤居家隔離居家檢疫民眾將納稅期限延長、稅金分期繳納或延期繳納，他現在再次呼籲，財政部今年繼續延長貼心政策「稅金分期延期繳、報稅期間拉長慢慢繳」。

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(工商 )