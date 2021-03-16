109學年度大專排球聯賽公開女一級複賽今天上演國立成功大學、國立臺南大學的「府城內戰」，兩支彼此再熟悉不過的隊伍正面對決，拚出了5局大戰，成功大學克服開局局數0比2的落後，在決勝局掌握局面，最終以3比2逆轉勝出（28比30、23比25、25比18、25比22、15比9），複賽2連勝。

同屬台南球隊，成大及本學年度重返公開一級的南大，除了平時交流頻繁，去年在陽光女孩南區排球對抗聯賽還併隊參賽，球員間都培養出好感情，因此今天在場上對壘，成大黃子軒就笑說：「感覺很奇怪，很想笑又不能笑。」

黃子軒今天的快攻發揮，帶球隊殺出重圍，對於自己的表現她笑說：「出乎我意料，感覺比之前好一點，可能是運氣比較好，剛好今天比較多球。」她也提到，自己平時的表現起伏太大，較不穩定，今天能有這樣的發揮，「可能是昨天吃得比較好。」

進入成大之前沒有接受過排球訓練，黃子軒以一般生身份進入成大後，因對排球產生興趣而加入球隊，甚至對成大女排過往的成績一無所知，只是抱持著「感覺很有挑戰性」的想法就投入，她笑稱：「本來想去打籃球，但籃球太累了，沒想到排球也很累。」

黃子軒形容，有了「像媽媽一樣」的隊友們照顧，一步一步帶著她，即使從零開始磨練也不覺得辛苦。而上學年度和隊友們一同打進決賽，她卻因練習時造成腳踝骨折動刀，沒能參與球隊打下殿軍的過程，原本打完就要退休的計畫因此再延一年，黃子軒說：「為了想跟大四學姊一起打球。」

(中時 )