天使隊今天作客面對海盜隊，日籍球星大谷翔平今天「同場二刀流」，擔任先發投手且還打第一棒，「投手大谷」登板4局失1分、投出5次三振；「打者大谷」則是2安、1保送，上壘率百分百。

大谷翔平春訓打擊狀態火燙，今天2支2後打擊率來到6成36，攻擊指數高達1.836，除了打擊有表現外，「投手大谷」還飆出最快球速101.9英里（約164公里），刷新赴美以後最快球速。

雖然球隊最終以1比4吞敗，但賽後焦點都放在大谷翔平身上。對於今天自己「同場二刀流」繳出好表現，大谷翔平賽後十分開心的說：「我很高興終於可以向大家展現自己能夠做到什麼，這就是2018年我之所以要來到（大聯盟）的原因。」

「我知道過去兩年因為受傷讓很多人失望了，很期待之後向每個人展現自己的能力。」同場投、打，大谷翔平不覺得累，還希望球季自己也能再有這樣的機會，「如果我可以幫自己打分數回來，那會讓我在投球上更有信心、更有侵略性。」

而被大谷翔平敲安的教士隊先發投手史奈爾（Blake Snell）賽後也直呼「他根本是怪物吧」，「他可以投到100英里，還能打擊，他在投、打兩端都是名優秀的選手，要能如此全面真的太困難了。」

(中時 )