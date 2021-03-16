世界棒壘球總會（WBSC）今天公布東京奧運棒球美洲區與最終6搶1資格賽的比賽地點，分別是美國佛羅里達州與台灣的台中、斗六。其中在佛州舉行的美洲區資格賽訂於6月初，但詳細的賽程未定，最終資格賽則確定6月16至20日於台灣舉行。

WBSC主席弗拉卡里（Riccardo Fraccari）宣布資格賽舉行地點後，感謝佛州與台中願意承辦，「以安全而成功的態度來安排這些重要的國際賽事，也祝福所有爭搶東奧門票的球隊與選手們，比賽的時候到了！」

東奧棒球賽僅有6強規模，其中透過各洲資格賽與前年底世界棒球12強賽，已有日本、南韓、墨西哥、以色列取得參賽資格，其餘門票1張經美洲區資格賽決定，由美國、多明尼加、波多黎各、尼加拉瓜（以上A組）、古巴、委內瑞拉、加拿大、哥倫比亞（以上B組）等8國進行16場比賽，決定唯一出線隊伍。

美洲區資格賽的第2、3名隊伍，還能參加6搶1資格賽，將與中華隊、澳洲、荷蘭、大陸拚搶東奧末班車門票。不過屆時5支外隊來台比賽，我國有何配套的新冠防疫措施，則還需進一步敲定。

(中時 )