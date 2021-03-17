仲琦(2419)2020年每股賺0.87元，董事會通過將配發現金股利1元、殖利率約4.18%。

仲琦2020年全年合併營收為新台幣102.78億元，較2019年減少0.5%，歸屬於母公司之稅後純益約為2.8億元，則較2019年成長27%，每股盈餘為0.87元。仲琦董事會也通過盈餘分配案，擬配發保留盈餘0.66元加資本公積0.34元合計現金股息1元，殖利率約4.18%。

近期全球原物料市場運費齊漲，對製造商成本有極大的壓力，仲琦採取之策略是積極與終端客戶溝通，尋求雙贏的局面。

展望2021年，網通消費市場對寬頻上網的需求不僅強勁，而且多樣。從有線的同軸電纜、光纖到無線的5G、低軌衛星通訊，仲琦都積極參與，並同步拓展相對應的產品線。終端的整合，收斂在雲端，搭配APP形成完整便利的用戶體驗。在市場面，仲琦除了鞏固原來運營商的市場，也會著力於電商，發展數位行銷。未來如何在內部強化供應鏈數位化，確保出貨達交順暢，將會是整個公司今年成長的關鍵指標。

(時報資訊)