台灣去年底暫停輸入印尼移工，至今超過3個月，指揮中心昨天討論勞動部提出的新版防疫方案，將透過境內外雙重把關，防染疫移工來台，宣告與印尼重啟談判。

勞動部官員也透露，此方案雖經指揮中心原則同意，但印尼疫情狀況將影響解禁時程，若印尼疫情持續升溫，不排除再加嚴防疫措施或遞延上路時程。

台灣防疫有成，過去1年有超過8成武漢肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案為境外移入病例，截至去年11月底，美國一直都是境外移入個案最多的國家，但因印尼疫情升溫且移工來台人數大增，即便要求印尼移工提供登機前3天內的PCR陰性證明，確診個案數仍快速攀升，光是11月就暴增77例，境外移入個案數已超越美國，成為境外移入個案最多的國家。

除此之外，中央流行疫情指揮中心經評估認為，印尼不僅集中檢疫措施不完善，提出的陰性報告也和真實情況有落差，決議嚴加管制，去年12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台，至今未解凍。

印尼移工禁令一轉眼已實施3個多月，不僅印尼移工遲遲無法來台，台灣長照家庭也面臨人力缺口。知情人士告訴中央社記者，台灣先前多次要求印尼政府認證特定檢驗機構，儘速解決檢驗報告可信度問題，但印尼政府都不太願意談，直到最近態度才漸漸轉變，指揮中心昨天下午已召開專家會議，決議與印尼政府針對移工輸入問題重新啟動談判。

指揮中心副指揮官陳宗彥接受記者電訪時證實此事，他說，勞動部提出的方案內容包括如何對於採檢機構進行認證、篩選，並透過移工分批入境措施，強化前端把關，避免染疫個案不斷來台。

陳宗彥也說，未來也將針對移工進入訓練中心後防疫措施進行討論，將視印尼疫情狀況再決定如何開放，一切有待雙方進一步談判。

勞動部不願具名的官員表示，目前的方案包含國內端及國外端防疫措施，其中國內端比照現行防疫作為，要求印尼移工入境後須入住集中檢疫所檢疫14天，再加上7天自主健康管理；國外端要求印尼移工入境須持指定認證醫療院所的PCR陰性證明，預計將從印尼400多家可採檢醫院中，篩選出一定數量的大型醫院或教學醫院。

勞動部官員也指出，由於印尼移工來台前都須到訓練中心受訓，為避免移工在訓練期間發生群聚感染，將要求移工在進入訓練中心到出境前，必須加強防疫，並強調未來即便開放，也一定會分階段、祭出人數限制，避免一口氣大量開放讓可能風險個案進入台灣社區。

不過，該名官員也表示，此方案雖經指揮中心原則上同意，但實施時機仍須視印尼當地疫情狀況而定，若印尼疫情持續升溫，可能會再調整內容及上路時程。

(中央社)