根據日本官方17日正式資料，2月出口數據，是過去三個月以來首次下滑。主因是，來自美國與中國大陸需求變少，使得日本這個全球第三大經濟體的景氣復甦之路，似乎也愈來愈難走。

此外，日本央行本周也要進行為期兩天的政策審查會議。據悉，日本央行可能不再設定高風險資產買進目標值，也表示長期量化寬鬆的成本愈來愈高。

不過，美國經濟前景樂觀，也淡化日本景氣復甦坎坷的利空消息。短期來說，由於疫情重重打擊服務產業，這一季日本經濟成長正逐步衰退中。

日本財務省(Ministry of Finance)17日最新數據，由於出口美國汽車數量下滑，故日本2月出口年減4.5％。這也遠遠大於市場普遍預估值下跌0.8％。

同時，這也是三個月以來，日本出口首次減少。至於元月份，則是成長6.4％。

若按照地區來看，在晶片製造設備，有色金屬與塑膠產品表現突出下，日本2月出口中國大陸則增加3.4％。但是若與元月暴增37.5相比，實際上出口數據是大幅減少的。

至於日本另一個主要出口地區美國，2月年減14.0％並連四個月走低，主因為汽車，飛機零件與馬達需求縮手。至於元月份，也是減少4.8％。

同樣地，日本出口占總出口量過半以上的亞洲市場，則減小0.8％。歐盟方面，從日本進口的貨也減少3.3％。

日前，路透社的短觀(Tankan)調查中發現，儘管新冠疫情依然嚴峻，但日本製造商對景氣漸回溫的看法卻趨樂觀。

另外，在進口方面，日本2月增加11.8％，與市場普遍預估值差不多。元月份，則是下滑9.5％。

由於內需增加，補充庫存量，加上原油等物價上揚，日本進口竟出現22個月以來，首次年增率增加。

貿易順差達2174億日元約20億美元，跟市場普遍預估的4200億日元來比較，兩造差距頗大。

(時報資訊)