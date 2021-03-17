電動車產業吸引全球目光，媒體報導指出，電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)曾對群創總經理楊柱祥說，台灣之所以做不出特斯拉的原因，「因為你們缺乏整合的人才，缺乏想像的人才！」

特斯拉引領電動車風潮，全球各汽車大廠紛紛加入戰局，也牽動未來產業發展，台灣如何掌握電動車產業發展新趨勢，國內企業爭相搶食這塊大餅，能否有機會像台積電一樣在半導體供應鏈占有一席之地，企業、研究機構、政府各自可以扮演什麼角色，一直是各界討論的話題。

根據《今周刊》報導，面板大廠群創光電總經理楊柱祥16日出席由經濟部國貿局主辦、外貿協會協辦的「智慧機械高峰論壇」時，回憶起與馬斯克的一次對話，當時馬斯克對台灣投入電動車產業提出看法，「James，你學歷比我高，在台灣你們有地利之便，但你們從來不能做出特斯拉。」 「因為你們缺乏整合的人才，缺乏想像的人才！」

這篇報導也引發熱烈回應，不少網友都留言感嘆「是因為台灣的薪水支持不了想像力」、「不是這樣子的 事實上 在台灣有天馬行空想像力的人會被扼殺、「房子都買不起了 哪裡來的創造力 想像力」。

研究機構CB Insights與道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）資料顯示，2020年市場投資上市與未上市電動車企業的金額高達280億美元以上。依據市場研究公司MarkLines 的報告，預期到2030年，電動車在美國汽車市場的比例將大幅成長至26%；在拜登總統上任後，更計畫到2030年時，美國的電動車充電站數量將增至50萬個。

隨著全球的電動車熱，市場需求也逐年增高，包括美國、大陸、英國等國家都制定相關政策，期能推動電動車的普及。

(中時新聞網)