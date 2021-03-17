各國陸續訂出2050年淨零碳排目標，環保署日前提《氣候變遷因應法》草案，新增「碳費」徵收機制，透過提高排碳的成本，形同減碳，不過，綠色和平質疑，草案未包含碳稅徵收時間、費率、課徵對象及課徵原則，且每噸僅收100元炭費，根本無法達成台灣2050減碳5成，更遑論是淨零碳排，學者及跨黨派立委呼籲，明定徵收碳稅與炭費，才能達到減少炭排的目標。

環保署去年7月與英國在台辦事處合作，委託倫敦政經學院作出「台灣探定價選項」報告研究，報告中明確建議探定價必須有清楚的路徑，從每噸10元美金起跳，逐年增加到2030年98元美金，以有效降低整體碳排放量。不過，環保署目前僅訂定每公噸100元炭稅，遭質疑環保署對炭排大戶收費避重就輕。

民進黨立委洪申翰表示，制定炭定價，目的就是要將排炭行為對環境及社會造成的衝擊貨幣化，進一步計算每一頓炭的真實成本，因此主張應徵收有效炭費。

洪申翰說，不見得要把費率訂進母法，但要訂定費率原則及徵收對象，以至於接下來費率訂定子法時，有明確的依據依循。民眾黨立委蔡壁如也認為，短期內可以立即課徵「炭費」，但炭費是環保署專款專用的小金庫，長期仍應課徵「炭稅」，以達到環保減炭及產業升級等目標

時代力量立委陳椒華表示，從近日藻礁議題來看，最簡單的減炭方式就是中南部減汙減炭，麥寮天然氣站不同於中油三接，已經有工業港，應該盡速送環差，以利加速推動興建接收站，是減少中南部空汙及減炭最有效的方法。

中研院研究員蕭代基建議，應把2050年竟零排放目標納入母法，並明訂徵收碳稅與炭費，全面徵收，畢竟炭稅跟費是美國及歐盟都要做的事，如果我們沒有做，未來恐會影響台灣出口貿易競爭力。

(中時 )