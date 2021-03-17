首批11.7萬劑AZ疫苗日前抵台，今日將完成無菌檢驗。食藥署長吳秀梅表示，預計今天傍晚檢驗結果就會出爐。明日起，食藥署將派員檢查冷鏈、核對數量、批號等，若確保沒問題就會開始貼標籤，完成檢驗封緘程序。

根據既定程序，AZ疫苗會依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度(pH值)、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例6項試驗，另加驗1項異常毒性試驗。目前為止，6+1檢驗項目中，只剩下無菌試驗尚未完成。

立法院今召開衛環委員會，由衛福部進行新冠疫苗專案報告並備詢。吳秀梅於中午休息時間表示，無菌試驗耗時較長，需要14天，AZ疫苗抵台後，剛好今天就會滿14天，預計傍晚就能知道有沒有通過檢驗。

檢驗完成後，還得進行封緘。食藥署研究檢驗組組長王德原說，明天就會派員到現場檢查冷鏈，核對數量、批號，若正確就會把藥物檢查證交給倉儲人員，讓他們貼標籤，完成封緘程序。吳秀梅表示，檢驗封緘完成後，疫苗就會交給疾管署。

指揮官陳時中表示，2天內會召集專家進行討論，歐盟也要預計18日（台灣時間19日）才會有結論，等資訊搜集好，由專家做判斷。他強調不會為了打疫苗為而打疫苗，要確保安全性才會打。

(中時 )