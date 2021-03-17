新竹市光復高中在今年HBL勇奪季軍，創下桃竹苗地區最佳成績，全體球員17日到市府與市長林智堅（左二）會面，分享奪得佳績的喜悅。（陳育賢攝）

新竹市光復高中在今年HBL勇奪季軍，創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，市長林智堅17日特別邀請全體球員到市府會面，互贈籃球與球衣，並與球員們暢聊最後1場賽事緊張的心情，分享奪得佳績的喜悅。

林智堅表示，自己從小運動細胞就很差，很少運動，這次因光復搶進前4強，才第1次進到小巨蛋看高中籃球聯賽，平時也很重視創造良好的運動環境，希望讓各校都有足夠資源。

光復籃球隊教練陳定杰表示，剛來時總聽人說新竹是籃球沙漠，經過不斷成長茁壯，現在每年10月賽季開始時光復球隊都會被關注，甚至有許多新竹人對他說「你們要加油，我會去看你們打球」，讓他十分感動。他也相信，只要持續累積實力，光復高中有1天會拿到冠軍。

在HBL獲得3分球大賽冠軍的隊長莊朝勝，今年已高三，是各大專院校爭搶的紅人，他說，3年來雖然曾遇到低潮，但有教練和隊友的鼓勵，才能打出隊史最佳成績。

獲得明星賽MVP的旅美小將陳將双則指出，剛加入校隊時還沒完全融入球隊氣氛，從沒想過能到4強，經過相處後漸漸與教練、隊友取得信任，最後靠著大家團結之力拿下佳績。

此次選手們雖然拿下校史、新竹市前所未有的榮耀與成績，但許多球員也透露沒進入冠亞賽的失望心情。

教育處表示，109學年度HBL高中甲級籃球聯賽，於3月7日在台北小巨蛋體育館順利落幕，竹市光復高中籃球隊與泰山高中、南山高中和東泰高中一決高下，最後雖未能進入總冠軍賽，但一路上的拚戰精神獲得了賽場上的無限尊敬。

光復籃球隊今天特別致贈簽名球衣予林智堅，林智堅則以比賽用球回贈，並勉勵選手表示，光復HBL的驚奇之旅，不是奇蹟而是累積，是努力不懈、毫不放棄的象徵，所成就的隊史紀錄與桃竹苗地區最佳榮耀，足堪表率。

教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市近幾年的籃球項目具有極大的斬獲，2018年光復高中代表新竹市第1次進軍HBL奪下殿軍，2020年新竹高商女籃隊在HBL乙組女籃賽事奪冠軍。今年更是打出史上最佳季軍成績。

新竹市積極布局「在地球員培訓」與高強度「移地訓練」，讓竹、苗籃運燃起希望的火種，球員能夠安心且放心地留在新竹市一展長才，這也成為新竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

(中時 )