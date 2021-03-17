網路家庭（8044）表示，與日本三井物產MITSUI合資成立的時尚選務電商平台MiTCH（覓去股份有限公司），開站至今已滿一週年，營運表現逐月成長，因基期低，從開站至今業績成長幅度達20倍。網家表示，MiTCH接下來將積極拓展海外市場，推出MiTCH Global，擴大經營港澳、新加坡、馬來西亞等市場。

網家旗下MiTCH由網家持股6成、三井持股4成，資本額為2.7億元，於去年底正式開站，並在台北微風南山艾妥列開立首間實體旗艦店，啟動OMO虛實融合策略。網家指出，MiTCH為台灣第一家國際級時尚選貨電商，開站一年銷售動能強勁，主要是因為全站擁有超過120家品牌，且皆為「品牌官方授權經銷」，其中日本品牌占整體品牌比例約50％，其次則為台、韓與歐美品牌。

與其他服飾電商不同的是，MiTCH屬於中高價位品牌，目前主要是來自日本、韓國、歐美等各大潮流品牌，以及富有特色的小眾設計師品牌，商品數量超過6,000款。

MiTCH執行長吳德威表示，MiTCH過去一年善用多媒體經營策略已經開始顯現成效，培養出一批以MiTCH選貨的忠實粉絲，同時也借重三井在日本的產品資源，獨家代理許多門檻較高的日本品牌。而MiTCH以服飾電商出發，持續引進在台灣尚未官方正式授權品牌，推出更多獨家限定商品，以建立市場區隔與產品力。

目前MiTCH站上女性消費客群佔60％、男性佔40％，主要是因女性商品款式多樣化。而進一步觀察銷售狀況，官方網站上「開站一週年熱銷品牌前三名」中，前兩名為日本知名品牌，且單品價格2,000~4,000元，因品牌知名度高受到消費者歡迎，帶動站上日系品牌銷售業績逐月成長。而實體的MiTCH品牌旗艦店則以設計服飾品牌為線下熱銷主力，單品熱銷價格落在5,000元以上。

(工商 )