2022大選在即，各黨都開始布局地方選舉，其中，民進黨在2018年的時候失去了台中市的執政權，勢必會在2022盡全力奪回；而立法院副院長蔡其昌就是在台中相當有力的人選，但至今卻仍未表態，今(17)日他在周玉蔻的廣播節目中回應表示，「現在大家覺得我可能是候選人之一，我不會否認」，如果自己做得好，就算不宣布參選人家也會支持。

蔡其昌在節目中提到目前輿論熱議的藻礁案以及台中發電廠的問題，表示日前有人提到「要在台中蓋核電廠」根本就是假議題，而最誇張的是，台中市長盧秀燕竟然還回應該議題表示「若中央堅持要蓋、堅決反對」，說得好像這個議題是由中央主導一樣，直批根本是「小人步、博歹筊」。

節目主持人周玉蔻當場就勸進表示，「你要不要乾脆宣布參選台中市長？」蔡其昌起初雖回稱「這個跟那個無關」，但當周玉蔻繼續拱說「台中市議員陳世凱現在也都把你的名字寫在背心上」，蔡其昌就順勢說，「現在大家覺得我可能是候選人之一，我不會否認」，如果自己做得好，就算不宣布人家也會支持。

但蔡其昌也表示「不一定要派我」，像交通部長林佳龍、立委何欣純、張廖萬堅、黃國書等人都是很好的人選，蔡其昌指出，目前的重點應該是如何解決問題，因為現在的狀況明顯有很多地方可以做得更好。

(中時新聞網)