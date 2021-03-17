為打造無疆界網路教育環境，明泰科技文教基金會結合台積電慈善基金會、中國醫藥大學附設醫院及林增蓮慈善基金會等公益團體自109年8月起，攜手前進偏鄉，將資源送愛到偏鄉，今（17）日四大單位又再聯手出擊，赴南投縣信義鄉雙龍國小舉辦學習分享會，再度攜手企業夥伴送愛到偏鄉。

明泰科技文教基金會捐贈無線基地台，攜手企業夥伴送愛到偏鄉計畫，係由明泰科技文教基金會提供網路通訊相關硬體設備無線基地台(Access Point)、台積電慈善基金會提供平板電腦、科普實驗教學、職業探索等課程，中國醫藥大學附設醫院協助建構電腦硬體資源、林增連慈善基金會提供桌椅，打造無疆界的網路教室，以縮短城鄉之間的資訊落差，幫助偏鄉學生也能享受網路科技所帶來的便捷生活。

明泰科技總經理林裕欽認為，偏鄉資源問題不僅引領我們持續思索教育的平等，也讓我們看見城鄉的差距與社會的公平性。這次明泰科技文教基金會的參與會是一個開端，之後將有更多的使命與願景，實際落地對偏鄉教育的關懷與建設，希望能藉由提供明泰科技網通相關產品，與熱心志工服務等方式，幫助偏鄉學生進行多元學習，也讓偏鄉的科技教育與世界接軌。

明泰文教基金會強調，未來仍將持續「以行動通信為核心」的目標貢獻社會，並運用網通設備資源，結合企業志工推廣網通教育與科技新知，希望能以網通專長，連結人與人之間的愛心，並串起溫暖與希望。

(工商 )