台北、新北、高雄及苗栗4個地檢署檢察長在5月6日職期將屆滿，牽動檢察長人事異動，檢察官審議委員會票選委員也廣徵推薦名單，最近一波檢察長人事將造成多大異動深受矚目，法務部長蔡清祥17日首度鬆口表示，異動人數將在5人以上、8人以下。

蔡清祥說，即將會有新任的檢察長人事在下個月的檢審會中討論，至於有多少名額，會在檢審會開會時由檢察司長說明，但都還在綜合考量中。

蔡清祥指出，他上任部長以來第一次檢察長調動時，有8位是新任，第二次則有5位，所以這一次是「這一次是介於8位到5位之間」。

(中時 )