首批11.7萬劑AZ疫苗日前抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今親上火線，宣布AZ疫苗傍晚已完成所有檢驗，基本上這個疫苗是可以用的，這一批疫苗沒有問題這2天會請CDC召開專家會議，討論接種方式、適應症、非適應症等，2天後做出決定。根據預期計畫，AZ疫苗最快將在下周一開打。

根據既定程序，AZ疫苗會依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度(pH值)、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例6項試驗，另加驗1項異常毒性試驗。其中的無菌試驗一直到今日都在進行，傍晚順利通過檢驗。

陳時中今日傍晚宣布，AZ疫苗傍晚已完成所有檢驗。他表示，基本上這個疫苗是可以用的，這一批疫苗沒有問題。針對未來要如何施打，適應症、非適應症等，疾管署這2天會召開會議，就國際最新資料進行研判，2天後做決定。

食藥署研究檢驗組組長王德原今午表示，檢驗通過後，明天就會派員到現場檢查冷鏈，核對數量、批號，若正確就會把藥物檢查證交給倉儲人員，讓他們貼標籤，完成封緘程序。

根據預期計畫，AZ疫苗完成封緘後，會立即準備配送，施打時間預定下禮拜，但陳時中表示，我們還是希望有專家的明確建議，這樣大家比較安心，我們不希望專家建議完再配送，這樣時間就會延宕了，因此會同步進行，最快下周一可以施打。AZ疫苗預計配送目標原本是100多家醫院，現在已確認的有50幾家，基本上每個縣市都會有，確保可近性，也會以需要比較高的為優先。

陳時中表示，AZ疫苗的接種目標是11.7萬劑，我們開始還是保守一點，先以確定的6萬名醫護人員施打2劑為目標。如果8個禮拜內無法得到第2批，則會保留一部分，讓這群醫護人員可以完整施打。目前接種意願最高的是金門的醫院，第一線有201人願意接種，雖然他們現在還是0確診，但1之1、1之2都是100%的人願意接種，其次是花蓮92%，新竹72%。

AZ疫苗開打後，符合資格者就可到指定的院所施打，第1步會用健保卡做一些准駁，指揮中心明天會召開會議檢視個家醫院的系統著呢筆情況，健保署的部分則已經準備完畢。經過這次以後，同廠AZ疫苗輸台就會採取書面建言，較快放行，若是不同廠則會再走一次相關的流程。

(中時 )