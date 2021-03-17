大陸安徽一名16歲少年參加一次飯局後，竟然被3名人妻脫光衣物，輪番上陣玩4P，少年經過2小時激戰突然休克，經送醫搶救雖然脫離險境，卻留下喪失性功能病根，經警方調查，原來少年飯局中被下藥興奮過度，最後不但失身，還就此失去「性福」。

河池市人民檢察院官網披露，這名周姓少年，某天接到一名30歲張姓女子的電話，邀請他參加一個飯局，由於2人平時交情不錯，少年就爽快答應赴約，到達約定吃飯地點時，現場除了張女，還有另2名沒見過的30多歲女子，席間3名女子都是已婚人妻。

據當地警方調查，張女與另2名女子，用餐期間趁周姓少年離開位置，偷偷在他的啤酒杯裡下藥，少年不知情之下，返回後繼續喝，結果其中一名孫姓女子，趁少年藥效還沒發作，提議打牌，少年因為沒有帶錢予以拒絕。

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此時張女接著對少年說，沒帶錢沒關係，如果贏了3名女子照給錢，輸了不會跟他要錢「但你得滿足我們的『那個』……。」少年聽後欣然同意，於是4人用餐結束，就到一間麻將館打牌。

4人打沒多少，少年因為喝下的藥酒裡有興奮劑，沒打一會兒就輸了不少錢，這時3名人妻趁機提出「發生關係」的要求，隨即脫光少年衣物全身亂摸，少年就這樣被3名人妻輪流上陣，玩了2小時。

少年由於飲酒過多，加上勞累興奮過度，過程中突然休克，3名人妻嚇得趕緊將他送往醫院，經搶救後雖無生命危險，卻從此喪失了性能力。

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(中時新聞網)