總統兼民進黨主席蔡英文17日在中常會中表示，為因應人口老化問題，將積極推動長照2.0，將逐步提高服務範圍涵蓋率到70％，讓有需求的民眾都能獲得好的照顧。

民進黨中常會邀請國家衛生研究院院長梁賡義及國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅專案報告「精準醫療 健康發展：5G之角色」。

蔡英文在會中指出，台灣在世界醫療水準相當高，可以利用現有的優勢，進一步朝「全齡精準健康」邁進，有效針對不同年齡、不同需求的國人，透過科技醫療的方式，來提升國人健康品質，並減輕醫療負擔。

為因應嚴重的人口老化問題，目前正在積極推動長照2.0，政府會逐步提高服務涵蓋率到70%，讓有需求的民眾，都可以獲得好的照顧。若能夠擴大運用人工智慧及大數據資料庫，必定會讓服務更精準，照顧更全面。

她強調，台灣防疫的經驗顯示，醫療與科技結合，能夠發揮守護民眾健康的強大功能。政府有信心，在豐沛的醫療研發軟實力下，持續發展精準醫療及生技產業，讓醫療照護體系更加完善。

(工商 )