基隆市富貴市場拆遷問題持續發燒，市議會17日到現場考察，議會上大家各執其詞，議長蔡旺璉總結論時，議員提加註另提專案報告、再找第3方檢測，蔡同意納入，而市長林右昌罕見舉手再次起身發言強調，「安全問題無法折扣，以上」，蔡急轉之下，打了自己嘴巴，更正維持原本結論。

市議員呂美玲表示，2019年11月中正區公所做過會勘，專業技師表明，大樓頂板剝落是防水措施未完善，導致鋼筋銹使膨脹所，主因並非氯離子過量，要求讓議員進入市場，查看建物結構現況；議員藍敏煌則認為，大樓頂樓嚴重剝落具危險性，地下室也一定有安全疑慮，他說，年初在義二路出口有大樓的水泥磚塊掉落，砸到人後果不堪設想，支持市府依法處置。

議員張顥瀚也提及，去年地震親眼看到石塊掉落，相當危險，盼市府能編列預算規畫設計，建議重建市場，不僅給攤商承諾也是一份保障。

對此，林右昌答詢表示，不管是氯離子還是其他報告，有多項因素不只是氯離子含量高，還有包括結構和裂縫及鋼筋鏽蝕，萬一有任何狀況例如強震會從最基礎的地下室柱子結構產生落柱，就會發生災害，如果市府無視於結論和建議，建物如果發生任何結構或危險責任誰要負？民眾的安全不能拿來當賭注，這個責任沒有人負得起。

在眾多議員表明意見後，議長蔡旺璉做出結論，而市議員張淵翔要求加註決議，希望另提專案再到議會報告，議員呂美玲也要求再找第三方公正人士對大樓做檢測，議長也將意見納入結論，但林右昌卻突舉手起身發言表示，「這個事情是安全因素，這個東西不能打折，以上。」

議長蔡旺璉話鋒一轉，更正維持原本結論；許多議員再度紛紛舉手要求發表意見，他揮手示意拒絕，並說，不要再補充，讓結論通過，不管正、反意見都已表達，每個議員也都盡本分，議會已經拖了40分鐘，大家都盡力了，也消耗許多體力，每個人都問心無塊，最終通過決議。

(中時 )