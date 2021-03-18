今東半部水氣增，西半部穩定局部霧，氣象局今(18日)晨發布濃霧特報，桃園、台中、馬祖及基隆已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗、彰化及新北能見度亦較低，出門開車注意。氣象達人彭啟明表示，周日鋒面掠過北台灣，新竹以北、東半部變天轉雨，周日、下周一低溫下探14至15度，高溫不超過20度，這波低溫影響到下周二清晨，氣溫最低12至14度，接近冷氣團14度等級。

彭啟明今天在臉書指出，今天中午高溫仍上看30度，西半部留意空氣污染，台灣本地的污染物會隨著大氣環境南北飄移，東半部雲量略多偶有局部陣雨，類似的天氣會持續到周六，周六深夜到周日天氣會有顯著變化。

彭啟明說，周六深夜有一波鋒面接近，周日掠過北台灣，東北季風顯著增強、降溫轉涼，新竹以北到宜花東有些短暫陣雨，但雨勢不多，苗栗以南僅雲量增多，中南部仍沒有降雨可能，下周一降雨減少，乾冷空氣再移入，北部天氣好轉，中南部持續多雲到晴。

彭啟明說，周末的變化主要是在溫度上，預計北部溫差變化較大，周日、下周一低溫下探14至15度，高溫不超過20度，中南部會略降2至3度。這波低溫影響到下周二清晨，北部因輻射冷卻，空曠區域有機會出現12至14度低溫，甚至接近冷氣團14度的等級，周二白天之後高壓中心東移出海，冷空氣減弱，天氣回暖。

彭啟明說，近期一兩周都維持類似北方冷空氣一周有一波南下，水氣、強度都不算強，降雨偏少持續到四月仍是預測上的趨勢，只能靠未來西南季風暖濕水氣是否開始發展，但目前仍未有任何徵兆，至少要等到五月開始，未來的水情的確非常不樂觀。

(中時新聞網)