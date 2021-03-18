驚悚爆炸瞬間！酒店炸彈客丟擲後狂奔 下秒火團冒出碎片四濺

1名20歲男子昨晚（17日）疑似尋仇，在林森北路、錦州街口的酒店門口投擲1枚土製爆裂物，傷及3名路人；酒店門口的監視器隨之曝光，男子在門口雙手高舉炸彈後吼叫「大家都閃開！」接著就將1枚炸彈丟在門口，炸彈隨即炸出1個大火團，畫面也被火光覆蓋，之後出現濃濃白色煙霧，現場出現滿地碎片，店家門口也被撞凹。

酒店門口的監視器隨之曝光，男子在門口雙手高舉炸彈後吼叫「大家都閃開！」接著就將1枚炸彈丟在門口，炸彈隨即炸出1個大火團，畫面也被火光覆蓋。（圖／翻攝自爆料公社）

酒店門口的監視器隨之曝光，男子在門口雙手高舉炸彈後吼叫「大家都閃開！」接著就將1枚炸彈丟在門口，炸彈隨即炸出1個大火團，畫面也被火光覆蓋。（圖／翻攝自爆料公社）

酒店門口的監視器隨之曝光，男子在門口雙手高舉炸彈後吼叫「大家都閃開！」接著就將1枚炸彈丟在門口，炸彈隨即炸出1個大火團，畫面也被火光覆蓋。（圖／翻攝自爆料公社）

臉書「爆料公社」昨晚公開當時酒店門口的監視器影像，該男子先是因沒帶身分證，遭酒店少爺攔下拒絕進入後，他離開至隔壁巷子內許久，疑似就是取自製炸彈，接著再步行至門口，雙手高舉2枚炸彈，大喊「大家都閃開！」他之後後退幾步後，在馬路上將1枚炸彈丟到門口，再快跑離開。

炸彈被丟在門口櫃台旁後，下一面監視器畫面就被火花覆蓋，門口出現一大片爆炸火團，接著就是濃濃白色煙霧四散；不過整個爆炸過程僅維持5秒，警方事後從現場的碎片、未有汽油燃燒痕跡及訪查目擊者，研判是土製爆裂物、火藥量極低，爆炸後傷及3名路人，都是被爆裂物的碎片割傷，爆炸的碎片也震凹酒店大門，產生類似彈痕的凹洞。

該男子事後立即至派出所投案，警方並依槍砲、公共危險等罪嫌送辦。初步了解，男子和竹聯幫弘仁會、四海幫海巨堂都有淵源，但並未被蒐報註記為幫派成員；警方將深入追查背後是否涉及幫派尋仇，一旦查出是幫派教唆，將全力掃蕩黑幫、斷其金流，不讓黑道危害治安。

(中時新聞網)