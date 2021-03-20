看似乾淨的水壺恐比馬桶髒？一名耳鼻喉科醫師陳亮宇在影片中分享，裝水用的環保水壺看起來很乾淨，但仍建議要每天清洗，且如果可以的話，洗完最好能夠烘乾，因為人的嘴巴很髒，據研究資料顯示，就口喝過的飲用水沒喝完，放在室溫下5天，裡面的細菌會比馬桶還要更多，因此提醒大家水壺要記得天天清洗。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在頻道《健康多一點》中提到，有民眾為了響應環保自備水壺，但很好奇如果不天天洗瓶子會怎樣嗎？對此，他表示，響應環保很棒，但水壺建議要天天清洗，如果清洗不夠的話，甚至還要加上烘乾。

陳亮宇引述研究指出，我們就口喝過的飲用水，放在室溫下五天，基本上它裡面的細菌會比馬桶還要多。如果有牙周病、扁桃線結石鼻竇炎等疾病，嘴巴裡面的環境會更糟糕，若是患有胃食道逆流的話，嘴巴裡面的環境會跟常人不同。

陳亮宇表示，很多人說口水可以殺菌，但其實這句話只對了一部分，因為我們的口水裡面更多的是自己本身的細菌，所以建議大家每天使用的環保水壺，一定要每天都妥善清洗，且能搭配烘乾是最好的。

(中時新聞網)