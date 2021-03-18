立法院今召開衛環委員會，由衛福部進行業務報告。會前陳時中受訪時表示，明日會召開專家會議，做出疫苗接種的完整決定。（林周義攝）

首批11.7萬劑AZ疫苗昨日完成檢驗，食藥署今日著手展開封緘流程。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，2天內疾管署將召開專家會議，討論接種方式、適應症等，今日他進一步表示，預計明日就會開會，做出完整的決定。

昨日傍晚陳時中表示，AZ疫苗的接種目標是11.7萬劑，一開始還是保守點，先以確定的6萬名醫護人員施打2劑為目標。若8個禮拜內無法得到第2批，會保留一部分，讓這群醫護人員完整施打。

立法院今召開衛環委員會，由衛福部進行業務報告。會前陳時中受訪時針對AZ疫苗開打表示，明日會召開專家會議，做出完整決定。以確定的6萬名醫護人員施打2劑為目標，是為確保第一批人都可以完整接種，但都會滾動式變動，相信第1批疫苗可以打到10萬劑。

對於為何帛琉可以推動旅遊泡泡，小三通卻不行？陳時中表示，這是因為帛琉0確診，相關資料我們都很清楚，何時能啟動要看陸委會的規劃如何。

(中時 )