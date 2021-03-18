鴻海(2317)營運短期擁蘋果護體利多、長期具電動車發展商機，後市成長備獲看好，投顧法人跟進外資看法同步按讚，認為蘋果業務將支撐近期成長動能，電動車商機則創造長期評價提升空間，維持「增加持股」評等、並將目標價自105元調升至155元。

鴻海股價近日上攻力道轉強，昨（17）日勁揚3.17％至129.5元，今（18）日開高後續帶量勁揚4.37％至131.5元，續創2010年8月底以來逾10年半高點。三大法人昨日擴大買超達4萬4425張，將本周迄今累計買超推升至9萬1764張。

投顧法人指出，鴻海去年iPhone接單比重自過去2～3年的約65％回升至逾70％，營運受惠蘋果iPhone、iPad與MacBook全線動能強勁，預期今年亦將掌握MacBook系列逾50％代工訂單，延續營收年增率大幅回升趨勢，使今年來自蘋果的營收年增36％。

而除了是亞馬遜主要數據中心供應商，鴻海亦持續擴大在微軟與谷歌的市占率。投顧法人看好在雲端需求崛起下，鴻海未來2年數據中心業務將保持年增逾10％動能，出色的全球物流支援與垂直整合將有助獲得內容服務供應商（CSP）族群的青睞，並支撐獲利率擴張。

此外，鴻海推動的電動車平台MIH聯盟已吸引逾千家夥伴加入，囊括半導體、零組件、軟體及電池方案供應商等。投顧法人預估，若鴻海3年內掌握10％的電動車製造市場，將可貢獻公司營收達90億美元、相當於整體營收3％。

整體而言，投顧法人認為未來幾年仍是蘋果主要電子代工服務夥伴，出色的全球物流支援與垂直整合，將有助公司擴大數據中心業務市占率。透過MIH平台積極投入電動車市場，則可使長期評價可望獲得提升，維持「增加持股」評等、並將目標價自105元調升至155元。

(時報資訊)