英特爾周二（23日）宣布將砸200億美元（約台幣5700億元）蓋兩座晶圓廠，挑戰台積電代工地位。消息傳出後，台積電早盤一度暴跌逾3%，最低殺到571元，不少投資人趁利空進場撿便宜，但分析師警告，台積電三日內在站不回587元，任何反彈皆是賣點，想長期投資的人，建議跌破555元以後再考慮，目前並非進場好價位。

路透報導，英特爾宣布斥資近200億美元在亞利桑那州打造兩座新晶圓廠，預計2024年投產，並生產7奈米以上製程的晶片；還計畫成立「英特爾晶圓代工服務」部門，打算成為美國、歐洲主要晶圓代工供應商，此舉將直接挑戰台積電和三星的晶圓代工地位。

英特爾蓋新廠搶單消息震撼半導體業界，代工龍頭台積電首當其衝。摩爾投顧分析師黃冠華指出，台積電的利潤太好，成為全球其他晶圓廠搶奪的目標，一旦競爭者多，將出現削價競爭侵蝕台積電的毛利率，因此台積電在先進製程技術若無法持續領先，將會面臨強大的競爭對手。

他表示，台積電今股價最低殺到591元，不僅摜破季線，更創下2個半月來新低，就技術面而言，台積電自1月21日創679元天價後就無法再突破，今正式跌破頸線587元，更跌破季線支撐587元，已轉趨弱勢。

黃冠華提醒，目前台積電短期均線皆向下，但季線仍然向上，若三日內在站不回587元，任何反彈皆是賣點，預估最大支撐價位在半年線附近525元，所以台積電現階段並非適當的進場時機，想要長期投資者，建議跌破555元以後再考慮，留意若季線下彎，則走空機率大。

(中時新聞網)