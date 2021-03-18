在前公懲會委員長石木欽案扮演關鍵角色的富商翁茂鍾，其日記牽扯多名檢警調、法官以及官員涉嫌與其有不當往來。立法院今天邀請司法院、法務部、警政署、調查局等單位針對翁茂鍾案進行報告。警政署在報告中指出，行政調查無從查明警政署副署長劉柏良、警政委員周幼偉買股及前偵查員徐綉岳未簽辦相關案件，已函送檢方偵辦。

警政署針對109年9月10日媒體報導及監察院新聞稿揭露「劉柏良及周幼偉為翁茂鍾座上常客，且購買翁茂鍾所控公司股票，另翁茂鍾記事本記載87年8月28日刑事警察局經濟犯罪組組員徐綉岳約談翁茂鍾兄弟後，當晚於頂上餐廳宴請刑事局高層及劉柏良與周幼偉等人」，對於有無涉違反公務員服務法暨其倫理規範進行行政調查。

根據警政署專案報告，警政署陸續約詢劉柏良、周幼偉、周妻宣介慈、徐綉岳及翁茂鍾及翁茂欽等人。經約詢徐綉岳，得知他是因收受台灣證券交易所87年7月31日函刑事局，告發佳和公司股票交易涉嫌違反證券交易法案件，通知翁茂鍾及翁茂欽2人於87年8月28日至刑事局，案件確實由他承辦，但相關卷資已佚失，且他因中風後記憶力不佳，此事距今已久，詳情沒辦法確認。

警政署約詢翁茂鍾，翁稱他不識徐綉岳，當天他是趁到刑事局順道拜訪警界友人（劉柏良等人）並吃飯敘舊，晚宴除有劉柏良等人外，其他人員及談論事項已無印象；此外翁還說，曾於84年6月至92年10月任台南縣警察之友會理事長，他喜歡結交朋友，難以記得每次參加飲宴的官警姓名，且輪流作東，因時間已久遠，無法詳記。

警政署資料也指出，劉柏良於87年8月間任刑事局偵查第二隊隊長，非徐綉岳所屬隊長，而周幼偉時任鐵路警察局刑事警察隊隊長，非刑事局員警。翁茂鍾兄弟於87年及97年間前科素行資料，並無由警察機關偵辦或移送的刑事案件。

調查結果顯示，劉柏良、周幼偉涉及購買翁茂鍾所有佳和公司股票的部分，因相關匯款及資金往來明細，經向保有資料的機關調閱而未予提供及向相關金融機構調取，獲部分金融機構回復逾保存期限，無資料可提供，依行政調查程序無從查其購買股票詳細情形，是否涉有不法，「因此函送檢察機關偵辦查明。」

至於劉、周接受翁茂鍾飲宴及餽贈部分，警政署雖查出翁茂鍾曾任台南縣警察之友會理事長，雙方互有往來邀宴及有被動接受贈與襯衫，但飲宴次數及受贈襯衫件數「無資料可查」，難認有違反公務員廉政倫理規範之處，自無從以相關規定議處。

(中時 )