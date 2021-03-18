日盛金控董事會決議年度盈餘分配案，將配發現金股利0.3851034元，總金額14億5,278萬4,286元，盈餘轉增資配股0.1650443元，總股數6,226萬2,180股。

日盛金表示，於擬定盈餘分配案決議後，如因增資、買回本公司股份，或轉讓、轉換及註銷、或因員工行使員工認股權憑證請求轉換股份等因素，致影響現金股利分派基準日及增資基準日流通在外股份數量，股利分配比率因此發生變動，本次盈餘分配案決議現金股利總金額及股票股利總金額，按現金股利分派基準日及增資基準日實際流通在外股數，調整股東配息率及股東配股率。

日盛金指出，本次現金股利按分配比例計算至元為止，不足1元之畸零款合計數，依公平原則，按原分配金額的小數點後數字自大至小順序，分配1元，至符合現金股利分配總額。將待股東常會承認通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息、除權基準日及調整股東配息率、配股率並辦理股利分配相關事宜。

盈餘轉增資發行新股，每股面額10元，日盛金說明，原股東認購或無償配發比例暫定每千股無償配發16.50443股，增資新股的權利與原發行普通股相同，主要做為強化財務結構。新股案擬待股東常會決議通過，並報主管機關核准後，授權董事會另訂定配股基準日。

(工商 )