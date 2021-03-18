聯準會維持鴿派利率政策並暗示2023年底前都不會升息，不過公債殖利率走高，雖不利於金價上行，法人認為，聯準會重申寬鬆貨幣，預期金價在1700美元關卡應有撐。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會持寬鬆態度有助黃金表現，但主席鮑爾持續未對殖利率攀升做出言語壓抑，雖將替金價上行帶來雜音，展望後市，短線政策重申寬鬆，加上未來通膨略增溫，均有助激勵黃金表現，預期1700美元關卡應有撐，惟仍需留意若殖利率續走高仍會不利於金價表現，目前對黃金評價維持稍偏中性但未轉空，若通膨確實加溫帶動市場焦點轉回至黃金，預期金價屆時將有進一步走高機會。

富蘭克林投顧則相對看好金礦股，富蘭克林投顧表示，只要金價高於金礦商的總維持成本約1100美元水準，有利礦業企業實現獲利，創造現金流，考量黃金相關標的具有與各類資產低相關的特性，仍建議投資人可適度配置，提高多樣性，後續留意1.8％-2％美債殖利率水準價位，若能有買盤支撐穩定殖利率升勢，則可逢低布局黃金標的進場點。

野村投信則表示，三大面向有利黃金資產重啟漲勢，從技術面來看目前金礦與金價回檔修正，是布局的好時機；政策方面，預估低利環境延續，美元將保持弱勢，加上資金方面，黃金ETF持續吸引資金流入，黃金資產後市表現值得期待。區域方面目前較看好加拿大及澳洲，以及受惠產業併購的題材。

(工商 )