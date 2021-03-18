連鎖壽司店「壽司郎」鮭魚免費吃活動，掀起全台一陣改名熱潮，不少人為了吃免錢，不惜把名字改成各式各樣的「鮭魚」，截至18日下午，已有超過百餘人改名，在社群平台引起熱烈討論，而入口網站《Yahoo奇摩》就對「全台有百多人為了吃免費壽司而改名，你認同或不認同？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有74.5%的網友不認同(非常不認同62.3%、不太認同12.2%)。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

截至17日各縣市民政局統計，台北市20人、新北市26人、桃園市14人、新竹縣市合計5人、台中市22人、彰化縣1人、雲林縣3人、嘉義1人、台南市13人、高雄市29人、屏東縣1人，總共至少135人為此改名。

內政部指出，法律規定因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」可改名3次，包括未成年前1次、成年後2次，如果年輕人為了參加活動改名，之後再改回原名，等於2次額度已用罄，今後都不能再改名。

對於國人跟風改名「鮭魚」，入口網站《Yahoo奇摩》18日就對此發起網路投票民調，以「全台有百餘人為了吃免費壽司而改名，你認同或不認同？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月18日至23日，截至18日下午5時為止，共有6千多名網友投票，列出5個選項，認為「非常認同」，比例為15.9%、「還算認同」佔4.1%、「不太認同」佔12.2%、「非常不認同」佔62.3%，「不知道/沒意見」5.5%。

(中時新聞網)