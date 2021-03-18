前外交部中部辦事處處長萬家興，日前到明台高中，以「國際禮儀與多元文化」為題發表演說，師生們收穫滿滿。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

台中市教育局「大使帶你遊世界」講座，16日來到明台高中，前外交部中部辦事處處長萬家興以「國際禮儀與多元文化」為題發表演說，與500多位師生分享駐吐瓦魯、諾魯、汶萊大使的豐富人生經歷，暢談邦交國奇趣國情、多元文化，以及20多年外交工作中，國際禮儀與難忘回憶，讓師生收穫滿滿。

萬家興指出，言行舉止合乎禮儀的表現，往往會在個人工作生涯中具有決定性影響。他以駐外多年的觀察與經驗，和師生們分享食、衣、住、行、育樂等，全方位的國際禮儀須知與文化衝擊，表示在全球化、國際化的衝擊與轉變中，擁有多元、宏觀、尊重等認知與視野的重要性。

學生們也好奇的詢問大使最愛的國家、最特殊、最驚險的工作經歷、最喜歡的異國料理，緬甸最近發生動亂與國際間的風向，學生們也提出疑問，萬大使一一耐心說明、提出獨到見解，滿足了學生們對外交工作的好奇心，一席話下來，師生收穫滿滿。

明台高中校長林垂益表示，明台高中辦學用心，科系多元專業，符合產業潮流，在室設、烘焙、餐服、中餐等項目，多年來獲得全國技藝競賽金手獎，不止專業上紮實訓練、學生有禮有德的態度，讓明台畢業生成為各行各業青睞的對象。歡迎國中同學與家長4月10日星期六，到校參加入學說明會，動手體驗各科，以選擇最適合的科系。

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