南亞（1303）去年淨利257.09億元，年增11.4％，是台塑四寶中唯一獲利逆勢成長公司，EPS3.24元；董事會決議配發現金2.4元，配發率74.1％。對照股價76.6元，現金殖利率3.1％。加計先前台塑化（6505）、台化（1326）及台塑（1301）公布股利，台塑四寶合計將發出546億元現金股息；惟因疫情打擊，導致去年獲利、股利發放，同步年減42.7％，創六年新低。

台塑四寶3月上旬陸續召開董事會討論股利政策，台塑、南亞、台化、台塑化分別配發現金股息2.4元、2.4元、2.5元及0.59元，配發率達74~76％。

南亞伴隨防疫、宅經濟及雲端、5G等需求活絡，旗下DP、電子材料及轉投資事業南亞科、南亞電路板營運活絡看俏，不僅去年成為台塑四寶唯一獲利成長公司，今年營運更挾石化、半導體供給愈顯緊繃，產品報價漲聲四起，營運、收益跨步躍進；1、2月營收頻創同期新高，獲利動能有望倍增推進。

南亞認為，今年經濟復甦前景趨向樂觀，而日本213地震、美國嚴寒氣候致災等事件，導致上游工廠停工，疫情、天災及新興科技應用蓬勃發展與製造業需求增溫等因素，影響上半年原物料市場供需，推升電子、化工等產業缺料恐慌，除補庫意願更加強勁外，亦將帶動價格上揚，上半年營收逐季攀揚。

其中，電子材料在銅箔、玻纖布等市場供應短缺與國際銅價攀高下，材料行情將續漲，且高頻通信產品因5G系統基礎設施與終端設備全面展開，下游訂單需求回升。另，5G應用持續推動與車用電子需求旺盛，HDI、伺服器、資料中心及行動裝置、PC等產品市場仍然看旺，加上第二季無假期因素影響及有新產能投入生產，營收推進動能活絡滿滿。

(工商 )