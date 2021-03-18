金曲樂團麋先生與家扶基金會台北青角攜手舉行「麋幻快閃巫之鄉」活動，17日晚間在台北青角演出，演唱去年發行的第四張專輯《嗜愛動物》的同名主打歌，以及〈廢廢〉、〈餵食秀〉、〈Hello〉，並帶來〈刻在你心底的名字〉、〈天黑請閉眼〉兩首歌曲，令在場的50名聽眾如癡如醉，而團員們也為18日生日的貝斯手以諾驚喜慶生，嗨唱生日快樂歌，讓個性害羞的以諾在台上有些不知所措，逗笑了台下歌迷。

台北青角位於北投，麋先生一到場就有一種熟悉感，原來來自南台灣的麋先生，剛來台北的落腳處便在北投，主唱聖皓說：「當時我們在附近租屋，完成第一張專輯《馬戲團運動》，附近的麥當勞陪伴我們度過許多個凌晨，我常常會回想當時創作的快樂，我們那時無拘無束，只想著怎麼做好自己喜歡的事情。如今回想，我想告訴台下的大家，做喜歡的事情不要想太多，做得很投入、很開心之後，回來的效果會遠遠超乎想像的感動。」

由於疫情，麋先生許久沒有和歌迷接觸互動，聖皓表示：「今天這樣的感覺很好，疫情期間大家都戴著口罩，感覺距離好像變遠了，見到大家的機會異常珍貴。」麋先生帶也開放現場歌迷提問，大方表示歡迎大家踴躍發言，有問必答。而團員也趁此機會，秘密準備了蛋糕，為3/18生日的以諾慶生，只見聖皓感性唱完歌，突然捧上蛋糕，全體團員唱著生日快樂歌，讓以諾有些害羞，連忙許了三個願望，感謝團員們的用心。「麋幻快閃巫之鄉」活動就在如此溫馨的氣氛下結束。

麋先生幫貝斯手以諾（中）慶生。圖／相信音樂提供

麋先生近期活動滿檔，今（18日）晚麋先生登南湖大山紀錄，將在公視《群山之島與不去會死的他們》呈現，下週三（24日）將在海邊的卡夫卡舉辦「嶺悟」登山初心者的第一堂課講唱會，下週日大港開唱還將與女神徐若瑄合作演出。

麋先生17日在家扶基金會台北青角演出1。圖／相信音樂提供

團員在演出時遞上蛋糕給以諾。圖／相信音樂提供

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