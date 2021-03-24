新北市政府消防局第二救災救護大隊3月24日日舉行「新進消防人員師徒制拜師受教儀式」，108年特考班分發在第二救災救護大隊新進人員共18名(其中含2名女性同仁)，24日由經驗豐富學長擔任師傅，給予新進同仁戴上消防帽並扣上帽帶，象徵無私傳承消防經驗，以及延續打火精神。

「新進消防人員師徒制拜師受教儀式」由單位直屬資深且經驗豐富學長擔任師傅，給予新進同仁戴上消防帽並扣上帽帶，象徵無私傳承消防經驗，以及延續打火精神，「師傅」從今日起將無私傳授新進人員各項救災救護知識與技能；另外儀式上新進人員宣誓即日起身為消防人員一份子必「嚴守法紀，恪盡職守，誠信公正，遵從團隊紀律，秉持人饑已饑、人溺己溺同理心，延續消防倫理及為民服務精神」。

身為第二大隊副大隊長林世明也是消防局第一屆師徒制徒弟，以徒弟身分分享經驗，並高跪邀請其師傅蔡占元先生參與本次師徒制儀式，實實在在充分表達一日為師，終身為父的「消防倫理」中「尊師重道」。

最後第二大隊長陳志德歡迎新血的加入二大大家族，並勉勵新進同仁要向單位學長戰戰兢兢多方學習，加速自我成長，快速適應消防工作環境，能夠順利平安完成每次救災救護任務。

(中時 )