蔡麗真的3名子女，親自動手為母親籌辦畫展，以紀錄母親追夢的歷程。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

一個家庭的凝聚，促成一次圓夢的旅程。70歲軍眷蔡麗真自幼喜歡畫畫，但在當年物資匱乏的年代，令她無法追尋夢想，後來她嫁給職業軍人，為了家庭成為專職的家庭主婦，直到將3個小孩拉拔長大後，蔡麗真才開始走上習畫之旅。近年來，她雖飽受帕金森氏症之苦，但仍不減愛畫的靈魂，持續作畫。為了鼓勵母親追夢，3名子女在沒有找專業的策展公司下，自行奔走策畫，替母親辦了一個「默墨-蔡麗真七十圓夢回顧個展」的畫展，並要將畫作所得全部捐給公益團體，讓「家裡的一件大事」更有意義。

蔡麗真在國中時期便嶄露出對畫畫的熱情與天份，當時美術老師鼓勵她高中念美術相關科系，但在那個年代能讀書已屬不易，更遑論學畫，父母親也希望她能朝商發展，在面對現實與親情壓力下，蔡麗真只好去讀商職，畢業後成為一般的上班族。

蔡麗真後來嫁給職業軍人，先生因常在駐地，僅能靠她操持家務照顧3名子女，直到30年前兒女漸漸長大後，她心中愛畫的種子再也隱藏不住，先後跟隨徐谷菴、陳麗雀、邱定夫、邱敏華等老師學習花鳥山水，但她在傳統中式水墨畫法中，增添了西畫的色彩及抓皺手法，達到中西融合的境界，除了得到先生大力支持外，女兒也在耳濡目染下，大學考上藝術系成為老師。

蔡麗真的大兒子羅啟恆是名律師，他說，母親自2年前罹患帕金森氏症，導致她無法懸腕作畫，但母親仍不減對繪畫的熱愛，因此全家人討論之後，決定幫母親一圓夢想，特地在她這個月70歲國曆及農曆生日期間，全家人不假他人之手，為其籌辦個展，以紀錄母親追夢的歷程，為平凡的日常增添不平凡回憶。

目前在國立台灣藝術教育館展出的個展，主題特地定名為「默、墨」，以顯繪畫中與墨之間親情的情感意涵，全場共展出蔡麗真近年39幅作品，子女也決定將畫作全部所得捐給弱勢團體，並希望在母親80大壽時，再幫她舉辦一次畫展。

(中時 )