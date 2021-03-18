牛津大學一篇最新研究報告顯示，輝瑞和AZ新冠疫苗，在對抗巴西變種病毒上，可能比原先預期更加有效。

這篇尚未經過同行評審的報告發現，疫苗對抗變種病毒的效果，不如對抗原始病毒株，但巴西變種病毒，對於施打疫苗後誘發的抗體，可能較無抵抗能力。報告的主要撰寫人，牛津大學教授史克里頓（Gavin Screaton）表示，研究結果顯示，巴西變種病毒對疫苗的抵抗作用較差。

但另一方面，報告也發現，這兩款疫苗對南非變種病毒，沒什麼用武之地。

以英國和巴西變種病毒來說，注射AZ和輝瑞疫苗，降低的病毒中和抗體，是原始病毒株的3倍。但對南非變種病毒，施打AZ和輝瑞所降低的病毒中和抗體，分別是原始病毒株的9倍和7.6倍。

南非政府上月暫停施打AZ疫苗，原因就是資料顯示，該疫苗對南非變種病毒引發的輕症和中等症狀感染者，防護作用非常小。牛津大學報告的研究人員認為，開發對抗南非變種病毒的疫苗，應該是「全球疫苗開發者的當務之急。」

(中時 )