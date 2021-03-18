有鑑於颱風是台灣發生頻率最高的天然災害，且松山機場航班起降頻繁，曾發生無法預料的空難事故，成為台北市面臨可能的災害威脅之一。台北市政府18日舉辦「民安7號」大型災害防救演習，包括雷虎科技與中華電信聯手參與，該演習的實地演練，以大型災害防救為主軸，並結合風災、空難事故，及毒化物災害，進行實兵演練，模擬實際空難事故情境所規畫的複合式災害救災演練。

由於台灣地處亞熱帶與地震帶的天然地理環境，地震與風災頻繁帶來災禍，防災意識不可少。民安7號大型災害防救演習，由台北市長柯文哲親臨主持，雷虎科技熱烈參與盛會。

此次推演上述可能災後現場，電信服務可能中斷影響救災指揮中心的即時通訊與調度。專為電信中斷的通訊服務打造救災無人機，就是雷虎科技的空中基地台系統的專業。

此次，雷虎科技與中華電信公司聯合參與此次演習盛會，雷虎科技提供近年來研發成果的「空中基地台」，結合中華電信5G通訊科技，提供行動基地台，為此災害現場提供緊急通訊設備。展現科技在防災期間之應用，以及跨單位協調整合能力。

雷虎科技鑑於常見意外災害，如地震、山洪、土石流或其他天然災害，造成山區、偏遠地區、意外事故現場的通訊缺乏與中斷，再度以其高端與高負載無人機為基礎，精進研發此次展示的「空中基地台」。

回顧本次展示的空中基地台，已陸續經過各種情況演練，包括2020年度國家防災日大規模震災消防救災動員演練、2020年南區台東救災通訊演訓、2020年國軍漢光演習，及2020年國土安全部關鍵基礎防護CIP演練，並期許未來發生天災與人禍上的防災與救災應用，必定可以為緊急救災，做出最大的貢獻與價值。

(工商 )