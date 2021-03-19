路透社18日報導，美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）有意承接捷藍航空（JetBlue）信用卡的發卡業務，雙方目前正處於協商階段。

消息人士透露，高盛最大對手是英國巴克萊銀行（Barclays），後者目前是捷藍航空信用卡的發卡銀行，雙方合約還有三年時間，而捷藍航空最後也可能繼續與巴克萊銀行合作。

高盛近日想方設法減少對於投資與交易業務的依賴程度，希望將營業重點轉向消費金融業務，此次爭取發卡便是其嘗試之一。

(工商 )