高盛爭取捷藍航空信用卡 發卡業務 09:162021/03/19 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社18日報導，美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）有意承接捷藍航空（JetBlue）信用卡的發卡業務，雙方目前正處於協商階段。 消息人士透露，高盛最大對手是英國巴克萊銀行（Barclays），後者目前是捷藍航空信用卡的發卡銀行，雙方合約還有三年時間，而捷藍航空最後也可能繼續與巴克萊銀行合作。 高盛近日想方設法減少對於投資與交易業務的依賴程度，希望將營業重點轉向消費金融業務，此次爭取發卡便是其嘗試之一。 永豐掌靜脈辨識ATM 登場 咖啡界Apple 藍瓶擬進軍上海 (工商 ) #捷藍航空 #發卡 #信用卡 #高盛 #巴克萊銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科WiFi 6晶片 打入華碩電競筆電 04:102021/03/19 產業．科技 上線滿周年 Samsung Pay悠遊卡 創3.5億業績 04:102021/03/18 投資理財 理工專家變企管達人 顏惠結出書 04:102021/03/19 地方新聞 桃攜手第一銀行推桃市民卡和認同卡 終身免年費 19:452021/03/18 寶島 悠遊卡開通周年 星粉嗶3.5億消費力 04:102021/03/18 財經焦點 全球疫後首發 烘焙展26日登場 04:102021/03/19 時尚消費 兩巨頭打破壁壘 淘寶不再卡微信支付 04:102021/03/19 話題觀察 操盤心法－漲跌空間有限 聚焦成長股與題材股 04:102021/03/19 證券．權證 手掌心變提款卡 永豐首創掌靜脈ATM正式上線 15:332021/03/18 財經 每股盈餘0.77元、配息0.5元 顯卡發威 撼訊去年虧轉盈 04:102021/03/19 證券．權證 貨運撐腰 華航去年小賺1.4億 04:102021/03/19 產業．科技 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 富時季調盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 吃掉台灣？曾放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 1分鐘讀財經》美債大爆發 全球股市慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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