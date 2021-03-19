繼台灣之後，日本成為亞洲第二個法律上認可同婚的國家！札幌法院判決指出「禁止同婚」違憲，同性與異性戀伴侶應享有相同權益。這個判決挑戰了保守日本社會對同婚的主流價值觀，也為當地的人才市場打開大門。

40多歲的相場謙治（Kenji Aiba）和同性伴侶古積健（Ken Kozumi）愛情長跑超過10年。兩人從2008年開始交往、也在親友見證下舉辦婚禮，但當他們向埼玉縣公所申請登記結婚，卻吃了閉門羹，也讓兩人決定提起訴訟，捍衛自己的基本人權。

「我清楚，這是一場長期抗戰，但我願意和日本有共同渴求的人一起打這場仗，」相場謙治語氣篤定告訴媒體。

2019年的情人節，日本出現史上第一樁同婚訴訟，13對同志伴侶聯手狀告日本政府，請求承認同性婚姻合法。

如今抗戰終於出現曙光。札幌法院17日判決指出：「婚姻在法律上帶來的利益，應該平等適用在同性與異性戀伴侶身上」，並認定同婚合乎憲法精神。這起判決讓日本成為台灣之後，亞洲第二個承認同婚合憲的國家。

消息一出，網路上叫好聲不斷。住在名古屋市的跨性別者札克（Zach）推文說道：「得知這件事讓我激動不已……日本為同性婚姻作出的任何進步，都讓我對世界不再那麼失望。」

日本的多元性別族群有四分之三都期望政府承認同婚，當地目前有5起同婚訴訟進行中，札幌法院率先做出合憲審查，有望影響其他法院的判決。

●社會歧視多元性別族群 6成遭職場言語霸凌

過去，同婚在日本並不獲法律承認，同性戀者只能在少數地區登記成為伴侶。由於缺乏婚姻層級的保障，一般夫妻理所當然享有的權益，在同性伴侶身上幾乎都不適用。

繼台灣之後，日本成為亞洲第二個法律上認可同婚的國家。(示意圖/Shutterstock)

比如領養小孩時，伴侶只有一人享有監護權；當同性戀者住院，他們的伴侶不能前去探望、甚至不允許得知病情；如果不幸逝世，即使遺囑上寫得明明白白，伴侶也無權繼承遺產，更不用說代替當事人做出某些重大決定。

另一對2019年提告的同志伴侶中島愛（Ai Nakajima）和鮑曼（Tina Baumann），2011年在柏林墜入愛河，幾年後一起搬回日本住。兩人雖已在德國成婚，日本卻不承認她們的婚姻關係，讓中島愛感嘆：「日本社會本來就很保守。」

日本雖從1880年以來就不再禁止同性戀，年輕族群也越來越擁抱多元性別價值，但社會對同性關係的接受度依然不高，讓許多人深居櫃中多年。

寶塚大學社會疫學教授日高庸晴（Yasuharu Hidaka）的研究指出，有高達79%的人表示，他們曾在職場或校園聽聞多元性別者的歧視案例；高達25%的多元性別者說，自己未經同意、被迫出櫃。日本平權團體「彩虹多樣化（虹色ダイバーシティ）」先前調查也發現，約60%的性少數族群，在職場上因其性向遭言語霸凌。

「雖然近期趨勢顯示，日本正進一步擁抱多元性別價值，但社會上對性少數的歧視依然根深蒂固，未來也可能會慢慢浮上檯面，」日高庸晴說。

●同婚邁向合法化 有利企業廣納多元人才

即使社會對多元性別的接受程度還有一段路要走，但專家認為，日本擁抱同性婚姻，將為勞動力市場帶來更多競爭力。

金融業主管、同時是性別平權推動者的柳沢正和（Masa Yanagisawa）指出，擁抱更多元的性別價值，代表著日本朝向包容力更高的職場文化努力，有利日商廣納人才。舉例而言，同性伴侶或能適用婚假、陪產假等規定，繳稅也能比照一般夫妻，省去單身時較高的稅賦，這些制度都將對多元性別者愈來愈友善。

資料來源：Out in Japan、Nikkei Aisa、BBC、The Japan Times、Reuters、The Ashi Shinbum

(中時新聞網)