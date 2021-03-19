美國公債殖利率飆升加劇對股票估值的擔憂，並促使投資人拋售成長型高價股，由科技股帶頭下挫，周四華爾街股市大跌，那斯達克更重挫3%。法國宣布巴黎與其他幾個地區將實施長達一個月的封鎖，使美股加速下探。

投資人亦消化好壞不一的經濟數據，美國上周（截至3月13日）初次請領失業救濟金人數為77萬人，超出市場預估的70萬人。費城聯準銀行製造業指數為51.8，遠優於經濟學家預估的22.0，並創下1973年來新高。

周四收盤，道瓊工業平均指數下跌153.07點或0.5%，為32,862.30點，盤中在銀行股上漲帶動下，一度刷新歷史高點。

標普500指數下跌1.5%，收在3,915.46點，失守前一日創下的歷史高點。

那斯達克綜合指數重挫3%，收在13,116.17點，創下2月25日來最大單日跌幅。蘋果、亞馬遜與網飛（Netflix）均下跌逾3%，特斯拉暴跌近7%。

美國10年期公債殖利率盤中最高大漲11個基點、漲破1.75%，創下14個月新高。30年期公債殖利率也一度急升6個基點，為2019年8月以來首次漲破2.5%大關。此前聯準會在決策會議後表態將允許通膨率超標。債息升高會對成長型股票造成巨大影響，使這些高價股未來的報酬率在現在看來沒那麼有價值。

Piper Sandler科技市場策略師Craig Johnson表示，利率升太快的風險仍然是關鍵問題，過去幾周，受到利率升高的衝擊，成長股表現落後。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，聯準會只說直到2023年都不會升息，這真的毫無意義，聯準會袖手旁觀，但如果債息持續上升，那才是真正打擊經濟的因素。

銀行股表現突出，利率升高有利於銀行提高利潤。美國合眾銀行 （U.S. Bancorp）和富國銀行（Wells Fargo）分別上漲3.3%和2.4%。摩根大通漲1.7%，美國銀行（Bank of America）漲2.6%。

標普500指數11大類股中，僅金融股收高，漲0.56%。

歐洲疫情急升導致油價重挫，標普500能源股指數崩跌4.7%，表現最疲弱；其次為科技股指數跌2.85%，非必需消費品類股跌2.60%，消費通訊股跌1.96%。

Themis trading交易部經理Joe Saluzzi表示，巴黎封鎖的消息帶來最新的打擊，在美國，我們期待著這次的大規模解封，疫情看起來不錯，但我們沒有注意到美國以外的地方，情況不是都很好。

個股方面，IT諮詢公司埃森哲（Accenture）上漲1%，該公司第二季營收優於市場預期，並上修全年營收預測，因越來越多公司使用埃森哲的數位服務將業務轉向雲端。

Dollar General下挫4.65%，其全年同店營收與獲利不如市場預期，顯示這場大流行病帶動的低價商品買氣可能消退比預期快。

電影院業者AMC Entertainment宣布旗下98%的美國戲院將從周五起恢復營業，股價漲逾3%。

(時報資訊)