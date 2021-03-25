聯邦投信25日表示，拜登政府傳出籌備高達3兆美元的經濟計畫，包含基礎建設、氣候變遷以及人力資本的投資等，可望再為股市注入新活水。聯邦投信指出，近期受美國公債殖利率飆升影響，市場資金在股債的調配尚未完全穩定，建議可採平衡布局之策略，除已暫時解除超額預定隱憂的5G、車用半導體、伺服器等電子趨勢類股外，亦可擇機布局原物料、塑化、航運等循環性產業並搭配亞洲投等債，以因應市場波動。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，聯準會19日宣布，在疫情期間放寬銀行槓桿之措施將於3月底終止，致使近期金融類股波動增大，當市場受消息面震盪時，建議可布局債券以穩固資產，債券除比股票更抗波動外，只要公司具備還款能力，可不需過於擔心價格的波動，而債市又以經濟及疫情皆相對穩定之亞洲為首選，選擇信評較佳的投等債，不僅具有全球主要股市連動度低之特性，還能讓自身資產在市場波動下賺取穩定息收。

周鉦凱表示，電子產業的超額預定何時會發生庫存修正仍為市場關注重點，而近期5G手機翻倍成長、WIFI6滲透率持續提高以及車用半導體需求面強勁，使得上半年發生電子產業庫存修正的機率不大。此外，伺服器產業剛歷經完庫存修正，目前正回到成長軌道，加上記憶體預期全年吃緊，未來前景仍可期。尚須持續觀察未來第三季訂單狀況，不過，5G、車用半導體、伺服器等能在產業趨勢上蓬勃發展之相關類股，將較有機會抵禦未來庫存修正的風險。

周鉦凱認為，目前上游半導體漲多，部分資金逐漸從上游撤出，轉移至相對安全的下游，預期低本益比搭配高殖利率的相關類股將成資金的下一個出口，亦可多關注與未來產業趨勢相關之5G、車用半導體相關類股；傳產部分隨著全球經濟逐漸回到正常軌道，帶動原物料價格上升，也為塑化、航運等循環性產業帶來更大優勢。整體而言，近期國際市況仍受公債殖利率起伏而震盪，建議主要布局電子趨勢、傳產相關類股，再搭配亞洲投等債，達到追漲抗跌、降波動之效果，也能更靈活的因應市場變化。

(工商 )