美國聯準會(Fed)主席鮑爾與美國財政部長葉倫在拜登政府上任後，首次赴美國國會聽證會，皆強調支持美國就業市場復甦決心，甚至提到加稅政策，讓金融市場再度震盪，鮑爾卻在盤前受訪暗示，可能進一步縮減構債計畫，導致美股3大指數期貨跳水翻黑，加上上周初領失業金人數降至70萬人以下，美期指跌勢加劇。美股周四(25日)開盤下跌73.25點、以32,346.81點開出，隨後跌勢擴大至百點，電動車大廠特斯拉開盤一度下挫近3%。

截至台灣時間25日晚間9點35分，道瓊指數下跌161.57點或0.50%、暫報32,258.49點；標普500指數下跌16.86點或0.43%、暫報3,872.28點；那斯達克指數下跌83.89點或0.65%、暫報12,878點；費城半導體指數下跌34.53點或1.17%、暫報2,919.44點。

4大科技巨頭開盤齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌14.6美元或2.32%、暫報615.67美元。台積電ADR股價上漲2.12美元或1.95%、暫報111.08美元；聯電ADR股價上漲0.32美元或3.93%、暫報8.46美元。

美國勞工部公布最新數據，截至 3 月 20 日當周，上周初領失業金人數來到68萬人，不僅優於市場預期的73 萬人，創下去年疫情以來首次低於70萬人門檻。截至 3 月 13 日該周，續領失業津人數達387 萬人，也比預期的400萬人還要好。

鮑爾接受媒體採訪表示，美國國會推出經濟刺激法案與美國疫苗加快施打腳步，所帶動的經濟復甦成效比預期還要快，Fed將允許未來某個時間開始縮減購債計畫，減少收購美國公債以及不動產抵押證券(MBS)等資產。

(中時新聞網)