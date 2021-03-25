國際美元走強，且英特爾宣布建新晶片廠引發外資積極匯出，外資與陸資昨日再賣超357.72億元，繼台幣昨收盤跌破28.5整數關卡後，今天盤中再看到28.6元的今年盤中新低價。

台北外匯經紀公司新台幣匯價以28.54元開盤，貶值0.2分，盤中最低價為28.601元。

匯銀分析，美國財長葉倫與美聯儲主席鮑威爾出席國會聽證會，雙方皆表示對美國經濟有信心，使美元指數受激勵上揚。美國製造業PMI優於預期，服務業PMI 60則創下6年新高，顯示美國經濟恢復迅速，但受供應鏈問題影響，生產恐無法跟上需求增長腳步，可能將使物價上升。

外資昨天在台股大賣台積電(2330)和聯電(2303)，賣超排名分居第一、二名。聯電早盤股價黑翻紅，而台積電也出現跌幅收斂。而國泰金最新發布的第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」顯示，第二季台灣金融情勢指數將波動於「穩定」與「趨向緊縮」區間，呈現穩中略緊的局面。第二季，美債利率上揚令全球股匯市之波動增加，台股與台幣陷入震盪的可能性提高。

(時報資訊)