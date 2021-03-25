美國聯準會舉行利率會議，政策利率區間、前瞻指引、購債規模等主要貨幣政策皆維持不變，聯準會持續釋出寬鬆言論符合市場預期，短線上因美國10年期美債殖利率上揚，全球股市震盪，台股近期在16000點附近震盪，日盛投信建議投資人將焦點放在選股不選市策略，可從永續成長概念出發，布局好公司更有機會提高投資勝率。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，美債殖利率上升主要是反映美國疫苗施打有效，新增確診病例大幅降低，市場預期美國在2021年下半年可望解除各項防疫措施，經濟成長重回正軌。因此，殖利率上行之後，一旦美國景氣復甦，企業獲利上升，美國與台灣股市應該正面看待，以波段角度觀察過去殖利率與景氣均為同向。

陳思銘表示，短線上因殖利率上揚，使股市評價下滑為景氣循環轉折時的短暫現象。因此3月上旬開始，國際股市出現震盪波動的現象，待整理期間過去，在基本面的支撐下，股市重回上升軌道可期。

陳思銘指出，全球貨幣寬鬆、資金滿溢，台股坐擁資金行情優勢，從台股市值相對台灣M1B倍數來看，目前約2.2倍，遠低於2008年金融海嘯時的2.8倍，在資金動能未減弱前，看好台股續創高點可期。

從企業表現觀察，陳思銘指出，著重永續發展或公司治理的企業，有機會帶來穩定且長期的報酬回報。台灣永續基金在第4季淨流入1億美元，總規模達29.4億美元，較2019年成長3.3倍，顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。

(旺報 )