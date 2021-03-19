美國科技股周四重挫，台股今(19)日開盤以16186.46點、下跌101點開出後，盤勢繼續往下，不到半小時，指數下跌超過200點，月線也失守，除息後一直處於貼息的台積電一開盤股價即失守600元，下跌8元，以594元開出，最低看到592元。

美國10年期公債殖利率飆升至1.75%，來到14個月以來高點，美國上周初次申請失業給付有77萬人，較前一周多4.5萬人，不如市場預期，顯示距離市場復甦仍有一段差距，加上歐洲疫情惡化，美股重挫，尤其以科技股為主的那斯達克綜合指數尾盤跌勢加劇，終場下挫409.03點，跌幅3.02%，收在13116.17點。道瓊工業指數終場下跌153.07 點，跌幅0.46%，收在32862.3點，標準普爾500指數收盤下挫58.66點，跌幅1.48%，收在3915.46點，台積電ADR收挫3.59%。

台北股市18日收在16287.84點，上漲72.02點，成交值3256.05億元，三大法人合計買超143.91億元，其中，外資及陸資買超108.05億元，自營商買超36.73億元，投信則是賣超0.87億元。

法人建議，上升趨勢線16000點是重要支撐，跌破前偏多，擇優擇強布局；避開外資調節個股，傳產與電子雙主軸，電子股性活潑又具備季報、法說展望利多，部分個股具備高股息；傳產股基期較低，景氣復甦對競爭力強者有利。

(中時新聞網)